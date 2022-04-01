Vali Akbıyık kayıp askeri arama çalışmalarına katıldı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Derecik ilçesindeki Hacıbey Çayı’na düşerek kaybolan asteğmeni arama çalışmalarına katılarak yetkililerden bilgi aldı.

Derecik ilçesi Hacıbey Çayı civarında arama tarama faaliyeti esnasında Samanlı Hudut Birliğinde görevli bir asteğmenin dün saat 20.00 sıralarında ayağının kayarak Hacıbey Çayı’na düşmesinin ardından yürütülen arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, jandarma ve emniyet birimlerine ait toplam 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 358 personel ve vatandaşın desteğiyle devam eden arama çalışmalarına Hakkari Valisi İdris Akbıyık da katıldı. Bölgeye gelen Vali Akbıyık, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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