Minikler sinemayla buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki minikler öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Çukurca Belediyesine ait sinema salonunda Çukurca Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Sınırda Sınırsız Eğitim” projesi bünyesinde anaokulu öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan öğrencilere ücretsiz mısır ikramı da yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.