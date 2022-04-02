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Derecikli vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkarttı

İHA

Derecikli vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkarttı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde havaların ısınmasıyla vatandaşlar güneşin tadını çıkardı.
Derecik ilçesinde yaşanan zorlu kış mevsimi, yerini sıcak havalara bıraktı. Sıcak havaları fırsat gören vatandaşlar, uzun bir aradan sonra güneşli günün tadını çıkarmaya başladı. Sıcak havanın tadını çıkarttığını belirten Ali Ekinci, "Bizim bahar gelmiş çok şükür. Bu sene baharımız geç geldi. Şükürler olsun 23 gündür havalar baya güzel oldu. Hatta halk şu an güneşte duramıyor, sıcaklığın artmasıyla gölge arıyorlar. Yüksekova’da nisan ayına rağmen 1 metre kar varken, biz bahar havasını yaşıyoruz. Derecik çok güzel bir yer” dedi.

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