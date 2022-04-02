Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de açıldı



Azer DemirYaşar KAPLAN/ SEMDINLI (Hakkari), (DHA)TÜRKİYE'deki şehirler arasında en erken akşam ezanının okunduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Ülkenin en doğusunda yer alan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. Akşam ezanının 18.31'de okunduğu kentte, ülkede en erken iftar yapılan ilçe Şemdinli oldu. Hava sıcaklığının 22 derece olduğu ilçede iftar öncesi çarşı merkezinde ve parklarda yoğunluk vardı. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk azaldı ve sokak, caddeler boşaldı. Evlerinde iftar yapan ilçedeki yaşayanlar Ramazanın hayırlar getirmesini diledi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİRYaşar KAPLAN

2022-04-02 19:58:24



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