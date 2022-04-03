Valilik'ten şehit Piyade Asteğmen Kupşen ile ilgili açıklama

Hakkari Valiliği, Derecik ilçesinde Hacıbey Çayı'na düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “31 Mart 2022 Perşembe günü saat 20.20 sıralarında 34. Hudut Tugay Komutanlığı Derecik Komutan Yardımcılığı Samanlı Tabur Komutanlığı tarafından icra edilen devriye faaliyeti esnasında Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen isimli askerimiz dengesini kaybedip Hacıbey Çayı’na düşerek kaybolmuştur.

Yapılan yoğun aramatarama faaliyetleri sonucu 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 15.30 sıralarında Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen’in naaşı bulunmuştur.

Aramatarama faaliyetleri AFAD, UMKE, Jandarma ve Emniyet birimlerimize ait toplam 12 dalgıç, 173 asker, 105 güvenlik korucusu olmak üzere 323 personel ve vatandaşlarımızın desteği ile 1 itfaiye aracı, 1 kepçe, 1 ekskavatör ve 3 bot kullanılarak yapılmıştır. Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupsen’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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