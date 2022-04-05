Hakkari'de yaralı ayı tedavi altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de yaralı ayı tedavi altına alındı

İHA

Hakkari'de yaralı ayı tedavi altına alındı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaralı halde bulunan ayı tedavi altına alındı.
Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaralı bir ayının olduğu ihbarı üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Doğa Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Bel kısmından silahla vurulduğunu tespit eden ekipler, önce yaralı ayıyı temiz ve güvenilir bir yere taşıdı. Daha sonra burada ilk muayenesi yapılan ayı, gerekli tetkik ve tedavileri yapılmak üzere Van Doğa Koruma İl Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açtı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açtı
Hakkari'de akıl ve zeka oyunları turnuvası
YEREL HABERLER Hakkari'de akıl ve zeka oyunları turnuvası
Sümbül Engelliler rakip tanımıyor
YEREL HABERLER Sümbül Engelliler rakip tanımıyor
Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi Yüksekova ESO Başkanı Vedat Çoğaç: “Artan kiralar nedeniyle birçok esnafımız iş yerlerini kapattı”
YEREL HABERLER Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki ...
Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı
YEREL HABERLER Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 ...
Hakkari'de judo grup müsabakaları başladı
YEREL HABERLER Hakkari'de judo grup müsabakaları başladı
Hakkari'de şehit asteğmen için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Hakkari'de şehit asteğmen için tören düzenlendi
Vali Akbıyık, şehit aileleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, şehit aileleri ile bir araya geldi
Şehit asteğmen, memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit asteğmen, memleketine uğurlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.