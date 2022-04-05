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Yüksekova’da Ramazan gecelerinin vazgeçilmezi semaver çayı

İHA

Yüksekova’da Ramazan gecelerinin vazgeçilmezi semaver çayı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayının başlamasıyla Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri semaverlerle doluyor.
Gündüz vaktini oruçlu geçiren vatandaşlar, akşam iftarını açtıktan sonra çarşıya akın ederken, vatandaşların en uğrak noktası ise semaver çayının yapıldığı yerler oluyor. Soğuk havada çay içmenin keyfini yaşayan vatandaşlar, kurulan sıcak muhabbetle sahura kadar güzel vakit geçiriyorlar. Çay satıcıları yoğun talebi karşılamak için kurdukları büyük semaverlere sürekli su, ateşe ise odun ekliyorlar.
Semaver çayını satan vatandaşlar, aile bütçelerine katkıda bulunmak ve geçimlerini sağladıklarını belirttiler. İlçede 12 yıldır semaver çayı sattığını kaydeden Hasan Tekin, "Burada çay satarak hizmet veriyoruz. Bu konuda müşterilerimiz bizden çok memnun. Çayımızı da çok beğeniyorlar. Millet evden çıktığı gibi buraya geliyor çayını içiyor. Ortam çok güzel. Geç saatlere kadar oturuyorlar" Havalar hala soğuk ama yine çayımız sıcak vatandaşlar geliyor’’ dedi.
Her sene olduğu gibi bu sene de semaver çayı sattıklarını belirten İskender Günaydın, ’’Havalar soğuk ona rağmen vatandaşlar da dışarıya çıkıyor. Bizde onları sıcak tutmak için sıcak çayımızı ikram ediyoruz. Yani her şeye rağmen hayat devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.
“Hava soğuk ama yine çıktık” diyen İsa Kayhan,’’ Aslında eski Ramazanlar kalmadı. Yine bizde semaver çayı içmek için geldik. Yüksekova her şekilde güzel oluyor. Ramazan ve soğuk hava bir arada. Bizde biraz daha burada kalıp evlerimize gideceğiz’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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