Hakkari Belediyesi Ramazan gecelerine renk katıyor

Hakkari Belediyesi HacivatKaragoz, orta oyunu ve kukla gösterisi ile Ramazan gecelerine renk katıyor.

Ramazan ayına girmemiz ile birlikte vatandaşların gece geç saatlere kadar akın ettiği cadde ve sokaklar kent merkezini renklendirdi. Hakkari Belediyesi Ramazan gecelerine ayrı bir renk katarak vatandaşları daha da sevindirdi. Hakkari Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezinde 4'ncüsünü düzenlediği HacivatKaragoz, orta oyunu ve kukla gösterisine Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, aileler çocukları ile birlikte katıldı. Yoğun ilginin olduğu programda yer bulamayanlar ise ayakta oyunu izlemek zorunda kaldı.



Vali Akbıyık çocuklara pamuk şeker ikram etti

Vali İdris Akbıyık, programa katılan çocuklarla yakından ilgilenerek, kendilerine pamuk şeker ikramında bulundu. Yoğun ilgiden memnun olduğunu ifade ede Vali Akbıyık, Hakkari'deki Ramazan gecelerini daha da renklendireceklerini söyledi. Ailelerle birlikte HacivatKaragoz, orta oyunu ve kukla gösterisini izleyen Vali Akbıyık, yoğun ilgi gösteren Hakkari halkına ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hakkari Belediyesi yetkilileri, Gazi Bulak, Bağlar, Karşıyaka, Metrese ve Merzan mahalledeki okul öğrencilerine HacivatKaragoz, orta oyunu ve kukla gösterisi izlettiklerini belirterek, Durankaya Beldesi, Kırıkdağ köyü, Çimenli köyü ve akabinde merkezde bulunan Kıra, Keklikpnar, Yeni Mahalle, Yukarı Merzan, Halife Devriş ve Pehlivan mahallesindeki okul öğrencilerine yönelik oyun gösterisinin devam edeceğini belirterek, toplamda 19 okula yönelik bu programı vereceklerini, her akşam değişik mahallelerde yapılacağını belirttiler.

Hakkari'deki Ramazan gecelerine renk katan belediye yetkililerine teşekkür eden vatandaşlar, çocukları ile birlikte neşeli dakikalar geçirdiklerini belirttiler.

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