Yüksekova’da öğrenciler ahşap atölyesinde el becerilerini geliştiriyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenciler, "İnovasyon ve Sosyal Kalkınma Kuluçkaları" projesi çerçevesinde kurulan ahşap atölyesinde el becerilerini geliştiriyorlar.

DAKA ile Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ‘İnovasyon ve Sosyal Kalkınma Kuluçkaları’ projesi çerçevesinde kurulan ahşap atölyesi, öğrencilerin hem sosyalleşmesine hem de el becerilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. Atölyede marangoz aletleri ve boya malzemeleriyle süs eşyası tasarlayan öğrenciler, eğlenerek öğrenme fırsatı yakalıyor. Öğretmenlerin gözetimi altında ahşap atölyesinde çalışan öğrenciler, atık malzemelerden yaptıkları ürünlerle kendilerine hayran bırakıyorlar.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Azade Anuk, DAKA ve Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle okulda ahşap atölyesi açıldığını ifade ederek, “Biz de öğretmenler olarak ahşap atölyesi üzerine ilk olarak eğitimler aldık ve öğrencilerimizle her anlamda atölyemizde güzel işler üretmeye başladık. Burada grup halinde eğitimler görüyoruz. Öğrencilerimiz ahşap ile ilgilendikten sonra yükselişleri başladı ve derse istekleri arttı. Aslında atölyelerin her okulda olması gerekir. Burası aynı bir küçük marangozhane gibi harıl harıl çalışıyor. Biz yaptıklarımızı satmıyor, ihtiyaç sahibi çocuklara hediye ediyoruz” dedi.

Derslerinin bu atölye sayesinde yükselişe geçtiğini belirten Yağmur Ecin Bartın isimli öğrenci ise ilk başladıklarında çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, “Yüksekova’da çok sosyal etkinlik olmadığı için bu bizim için çok iyi oldu. Biz de burada güzel işler yapıyoruz. Bir araya gelerek öğretmenimizin gözetiminde atölyede ahşap işlemlerini yaparak güzel vakit geçiriyoruz. Biz hiçbir şey bilmeden şu an güzel işlere imza atıyoruz. Buraya geldiğimizde sanki kendimizi marangozda veya bir fabrikada hissediyoruz. Ellerimizle makinaları çalıştırıp güzel ürünler çıkartıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan tüm okul yönetimimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

