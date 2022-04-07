Çukurca da bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı düzenledi.

Çukurca Kaymakamlığına da düzenlenen bağımlılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde ‘Madde Bağımlılığı Çalıştayı’ yapıldı. Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt’un başkanlığında yapılan çalıştaya kurum amirlerinin katılımıyla ilçedeki madde bağımlılığı ve mücadele yöntemleri ve atılması gereken adımlar masaya yatırıldı. Kaymakam Kurt, özellikle sigara içme yaşının düşük seviyelere inmesine dolayı acil kararlar alınacağını ve sigara satışının kesinlikle 18 yaş altında satılmasına mücadele edilmeyeceğini bu kurala uymayan kişilere katı kurallar getirilerek yaptırımlar uygulanacağını ifade etti.

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