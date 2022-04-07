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Yüksekova´da kardelenler çiçek açtı

DHA

Yüksekova´da kardelenler çiçek açtı


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı.
Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı köyünde, ilkbaharın müjdecisi kardelen ve çiğdemler çiçek açtı. Bölgeye ziyaret eden vatandaşlar, beyaz örtüyle kaplı 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları´nın manzarası eşliğinde kardelenlerin fotoğraflarını çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-04-07 10:29:34

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