Yüksekova´da kardelenler çiçek açtı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı.

Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı köyünde, ilkbaharın müjdecisi kardelen ve çiğdemler çiçek açtı. Bölgeye ziyaret eden vatandaşlar, beyaz örtüyle kaplı 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları´nın manzarası eşliğinde kardelenlerin fotoğraflarını çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-04-07 10:29:34



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