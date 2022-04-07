Yüksekovalı gençler sokak hayvanları için mama dağıttı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayvansever gençler sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Yüksekovalı hayvansever gençler kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarını koruma dernekleri ile kurdukları iletişim sonunda aldıkları mamaları sokak hayvanlarına dağıttılar. İlçenin değişik mahallelerinde dağıttıkları mamalar ile sokak hayvanlarını besleyen gençler, hayvanlara sahip çıkılması için destek çağrısında bulundular. Hayvansever gençlerden Nevzat Çınar, "İlçemizde sokak hayvan sayısı çok fazla ve biz bunların beslenmesi için sürekli mama alarak beslemeye çalışıyoruz. Sokak hayvanlarını bir gün değil her gün hatırlayalım, onların dostumuz olduğunu unutmayalım" dedi.

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