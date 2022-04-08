Hakkari'de şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri çerçevesinde şehitler için okutulan Mevlidi Şerif programına katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri çerçevesinde şehitler için Ulu Camii’nde okutulan Mevlidi Şerif programına katıldı. Hakkari İl Müftülüğü İmam Hatipleri tarafından okunan Mevlidi Şerif programına Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, emniyet şube müdürleri, polis memurları ile vatandaşlar katıldı. Vali Akbıyık, protokol üyeleri ve vatandaşlar, vatanın bölünmez bütünlüğü ve aziz şehitler için dua ettiler.

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