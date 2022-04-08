Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

Yüksekova ilçesinde Nisan ayına rağmen Göllerbaşı ve Varkavik Üs bölgelerinin yollarındaki kardan oluşan tüneller şaşırtırken, karla mücadele çalışması ise yoğun bir şekilde devam ediyor. İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka köyü, Göllerbaşı ve Varkavik yoluna bir ay önce yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliğine bağlı ekipler çalışma başlattı. 8 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

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