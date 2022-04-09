Çukurca'da bulunan havan topu mühimmatı imha edildi

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan yağışlarla beraber derede sürüklenerek ortaya çıkan havan topu mühimmatı imha edildi.

Çukurca ilçesine bağlı Yenimahalle İşkir deresinde etkili olan yağışlarla beraber havan topu mühimmatı ortaya çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma bölgeyi muhafaza altına alırken, uzman ekipler alınan önlemlerle altında havan topu mühimmatı kontrollü bir şekilde imha etti.

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