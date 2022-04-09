Yüksekova’da çığın inme anı saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dağdan inen çığ yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Yüksekova ilçesinde 3 gündür aralıklı yağışlar ve Suriye'den kaynaklı toz bulutları etkisini sürdürürken, dün öğle saatlerinde yerini yoğun yağışlara bıraktı. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gürkavak köyü yolunda yoğun yağışlardan dolayı çığ indi. Çığın inmesi şans eseri hemen yanında bulunan dereye düşerek yola gelmesini engellendi. O esnada yoldan geçen vatandaşlar çığın inme anını saniye saniye çekerek cep telefonlarına kaydettiler.

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