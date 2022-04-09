Çukurca'da ücretsiz sinema keyfi

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde okul öncesi miniklerin sinemaya buluşması devam ediyor.

Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürü, Çukurca Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan "Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi "kapsamında okul öncesi öğrencilere sinema gösterimi yapıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, "Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi" çerçevesinde okullaşma koordinasyon ekibimizin yürütücülüğünde Cumhuriyet İlkokulu Anasıfı, Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu Ana Sınıfı ve Halk Eğitim Merkezi Kreşi öğrencilerimize yönelik Çukurca Gençlik Merkezi’nde “Sinemada Sinevizyon” etkinliğine düzenledik. Bu çerçevede köylerde ve merkezde eğitim gören yüzlerce minik öğrencilerimize ücretsiz sinemayla buluşturduk" dedi.

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