Çukurca'da şehit polisler için mevlid okutuldu

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehitler polisler için mevlid okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri çerçevesinde şehit polisler için Mevlidi Şerif programı düzenlendi. Çukurca Emirşaban Camiide düzenlenen mevlid programına Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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