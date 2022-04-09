Hakkari-Van karayolunda kaza; 1 yaralı

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HakkariVan karayolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

HakkariVan karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyü girişinde yağışlarla beraber bir tır yoldan çıkarak köprüden aşağı yuvarlandı. Kazada bir kişi hafif yaralandı. Kırıkdağ köyü sakinleri, Van’dan Hakkari istikametine gelmekte olan bir tırın köprüden yavrulandığını belirterek ismi öğrenilemeyen sürücünün ise hafif yaralandığını belirttiler. Son günlerde yağışlarla birlikte kabaran Zap suyunun tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade eden Kırıkdağ köyü sakinleri, sürücülerin dikkatli olmasını istediler.

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