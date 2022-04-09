Yoğun yağışlar sonrası Yüksekova ovası sular altında kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlayan yoğun yağışlar ve kar erimesiyle ilçenin ovası sular altında kaldı.

Üç gün önce ilçede başlayan Suriye kaynaklı toz bulutu ve ardından devam eden yoğun yağışlarla beraber ilçeyi olumsuz yönde etkiledi. Yoğun yağışlar ve karların erimesiyle Karabey, Yürekli ve Köprücük köyüne kadar bulunan arazi tamamen sular altında kaldı. Hasım Han, “Bilindiği gibi 3 gün önce Suriye ve Arabistan üzerinde gelen çöl tozunun ardından başlayan yoğun yağışlarla beraber eriyen kar sularıyla ilçenin Karabey, Yürekli ve Köprücük köyüne kadar uzanan ova tamamen sular altında kaldı. Ben de yolda geçerken o manzarayı cep telefonumla çektim şuana kadar gördüğümüz kadarıyla herhangi bir ev ya da bir yere zarar vermemiş. Ama ilçenin ovası sular altında kalmış durumdadır’’ dedi.

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