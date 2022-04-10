Hakkari'de zehir tacirlerine darbe: 127 kilogram eroin ele geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda127 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birliklerince Yüksekova ilçesi Türkiyeİran sınır hattında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 127 kilogram eroin ele geçirildi.

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