Müdür Gür, polislere gül takdim etti

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Türk Polis Teşkilatı'nın 177’nci yıl dönümü nedeniyle Depin Polis Kontrol Noktasındaki görevli polislere gül takdiminde bulundu.

Hakkari’de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177’nci yıldönümü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, beraberindeki öğretmen ve öğrencilerle birlikte Depin Polis Kontrol Noktasını ziyaret etti. Burada görevli polislere gül takdiminde bulunan Gür, görevlerinde başarılar diledi. Toplumun huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışan, emniyet mensuplarının polis haftasını kutladığını belirten Gür, “Emniyet teşkilatımız, huzur ve güvenlik gibi önemli vasfının yanında, eğitime de ciddi destek sunmaktadır. Eminiz ki ilimiz için kaliteli ve hedefi olan bir eğitim yaklaşımını, Sayın Valimizin riyasetinde başlatılan eğitim seferberliği ile hep birlikte sağlayacağız. Bu vesileyle görevi başında şehit olan kahraman polislerimizi rahmet ile anarken kahraman gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyor, halen görevde olan tüm emniyet mensuplarımıza da kolaylıklar diliyoruz” dedi.

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