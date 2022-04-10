Hakkari MTAL Spor Kulübü şampiyon oldu

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Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, bölge grup müsabakalarında şampiyon oldu.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 789 Nisan tarihleri arasında oynanan Genç Kızlar Bölge Grup Müsabakaları sonunda Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, birinci oldu. Bölge maçlarını birincilikle tamamlayan Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulübü, yeri ve tarihi daha sonra belirlenecek olan Türkiye yarı finallerinde Hakkari'yi temsil edecek.

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