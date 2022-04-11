Nöbet tutan güvenlik güçlerine sıcak çay ve tatlı ikramı

Hakkari'de Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, Polis Haftası nedeniyle nöbet tutan güvenlik güçlerine sürpriz ziyaret yaparak, çay ve tatlı ikramında bulundu.

Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği üyeleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçede iftar sonrası güvenlik güçlerine sürpriz ziyarette bulundular. Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin ve dernek üyeleri, ilçenin çıkış ve giriş kontrol noktalarında nöbet tutan güvenlik güçlerine iftar sonrası çay ve tatlı ikramında bulundular. Güvenlik güçleri bu sürpriz karşısında Keskin ve dernek üyelerine teşekkür ettiler.

Nöbet tutan güvenlik güçlerine teşekkür eden Dernek Başkanı Sami Keskin, “Bizler Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği olarak ilçemizde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ettik. Onlara iftardan sonra ufak bir sürpriz yapmak istedik. Onlar bizim can ve mal güvenliğimiz için 7/24 saat vatan nöbeti tutarken biz de onlara bu soğuk havada çay ve tatlı ikram ettik. Tüm şehit olan güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Biz onlara minnettarız” dedi.

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