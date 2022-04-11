Yüksekova polisinden muhteşem konser

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görevli polislerin verdiği konser büyük ilgi gördü.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinin konferans salonunda düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı sinevizyon, tiyatro gösterimi ve müzik dinletisinin ardından ilçe genelinde düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Düzenlenen programda, polislerin söyledikleri şarkılar büyük beğeni topladı.

Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, “Bize bu güzel huzur ve barış ortamını sağlayan emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Yüksekova'da görev yapan tüm polis memurlarımıza ve tüm vatan sathında, ülke sınırları içerisinde, yurt dışında görev yapan emniyet teşkilatımızın her bir ferdine Polis Haftası münasebetiyle yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programa Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Erdoğan Dur, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Kaya, öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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