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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özbek, polis noktasında iftarını açtı

İHA

Başkan Özbek, polis noktasında iftarını açtı

Ak Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve beraberindekiler, polis noktasında görevli emniyet mensupları ile iftarını açtı.
Başkan Özbek, Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Teşkilat Koordinatörü Av. Mecit Tarhan, Başkan Yardımcısı İlçe Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, HakkariVan karayolu yolu üzerinde bulunan polis noktasını ziyaret ederek buradaki görevli emniyet mensupları ile beraber iftarını açtı.
Başkan Özbek, vatanın bekası için görev yapan tüm emniyet güçlerinin polis gününü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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