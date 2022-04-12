Başkan Özbek, polis noktasında iftarını açtı

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Ak Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve beraberindekiler, polis noktasında görevli emniyet mensupları ile iftarını açtı.

Başkan Özbek, Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Teşkilat Koordinatörü Av. Mecit Tarhan, Başkan Yardımcısı İlçe Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, HakkariVan karayolu yolu üzerinde bulunan polis noktasını ziyaret ederek buradaki görevli emniyet mensupları ile beraber iftarını açtı.

Başkan Özbek, vatanın bekası için görev yapan tüm emniyet güçlerinin polis gününü kutladı.

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