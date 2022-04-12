Yüksekova açan çiçeklerle sarıya büründü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla açan kar çiçekleri ile doğa sarıya büründü.

Yüksekova’da karların erimesiyle özellikle dağlarda çıkan kar çiçekleri güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyünün kırsalında ve yüksek kesimlerdeki alanlarda kar çiçekleri açmaya başladı. Köyün yüksek kesimlerini sarıya boyayan kar çiçekleri güzelliğiyle adeta mest ediyor.

Kar çiçeklerini yakından görmek için bölgeye geldiğini belirten Mahir Gündüz, “Yüksekova’nın geçen çetin kışından sonra malum ilkbaharın güzelliklerini yerinde görmek için buraya geldik. Burada yer alan sarı çiçekler güzellikleriyle adeta mest ediyor. Şu an dağlarımızın bir tarafı karla kaplıyken, bir tarafı ise çiçeklerle bürünmüş şekilde. Biz de bu güzelliği fotoğraflamak için buraya geldik. Bu güzel çiçekleri her şekilde fotoğrafladık. Bu güzellikleri görmeyi tavsiye ediyoruz” dedi.

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