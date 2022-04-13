Pesan Deresi’nin debisi karların erimesiyle yükseldi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan Pesan Deresi’nin debisi, karların erimesiyle yükselmeye başladı.
İlçe sakinlerinden Yunus Özer (32), bu sene yağışların fazla olduğunu belirterek, İran sınırından başlayıp Kuzey Irak topraklarına giden Pesan Deresi’nde de su seviyesinin oldukça artmaya başladığını kaydetti. Özer, “Özellikle Şemdinli sınırları içerinde geçen derenin debisi çok yükseldi” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.