Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova’da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde askerlerle iftar sonrası şehir merkezinde vatandaşların çay ikramını kırmayarak onlarla sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile birlikte Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, iftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova’daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’nda yaptı. Askerlerle yaptığı iftar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir merkezindeki bir baklavacıya uğradı. Erdoğan, burada vatandaşların çay ikramını kırmayarak onlarla sohbet etti.

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