Çetin kış mevsiminin ardından koyunlar meralara çıkarılmaya başladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde karların erimesiyle koyunlar meraya çıkarılmaya başlandı.

Zorlu geçen kış aylarını geride bırakan küçükbaş hayvan üreticileri, karların erimesiyle yeşile bürünen meralara çıktı. Yüksekova’da hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot, saman ile besleyen küçükbaş hayvan üreticileri, havaların ısınmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Beyaz örtünün kalkmasıyla hayvanlar Yüksekova’nın meralarında, dağlarında ve ovada otlanmaya başlarken, üreticiler de yem maliyetinden kurtuldu.

İlkbaharın gelmesine sevinen Abdulvehap Çetin isimli çiftçi, “Malum karlar yeni yeni eriyor ve yeşillik çıktı. Bizde artık hayvanlarımızı meraya, ovaya çıkartıyoruz. Biliyorsunuz 6 aydır hayvanlarımızı içeride besliyorduk. Şükür şu an bahar başladı ve hayvanlarımızı dışarıya çıkartıyoruz. Buna seviniyoruz. İnşallah bu sene kuraklık da yaşanmaz” dedi.

6 aydır koyunları içeride besledikleri belirten Abidin Kaçmaz da, “Kışın çok zorluk çekiyoruz. 6 ay boyunca hayvanlarımıza içeride yem vererek bakıyoruz. Şükürler olsun ilkbahar başladı ve şu an koyunlarımızı meraya çıkartıyoruz. Bu sene inşallah su sıkıntısı da çekmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.