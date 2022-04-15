Araç çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı ağır yaralı

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari),(DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Feyzi Taşkın (45) hayatını kaybetti, arkasındaki Muzaffer Çelik ağır yaralandı.
Kaza, YüksekovaVan kara yolunun 8´incı kilometresinde meydana geldi. Köprücük köyünden Yüksekova ilçe merkezine giden Feyzi Taşkın'ın motosikletine arkadan gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan motosikletin sürücüsü Feyzi Taşkın hayatını kaybetti, arkasındaki Muzaffer Çelik ağır yaralandı. Çelik, olay yerine çağırılan ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatırken araç sürücüsü gözaltına alındı.(DHA)FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-04-15 12:35:23
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