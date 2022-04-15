Araç çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı ağır yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari),(DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Feyzi Taşkın (45) hayatını kaybetti, arkasındaki Muzaffer Çelik ağır yaralandı.

Kaza, YüksekovaVan kara yolunun 8´incı kilometresinde meydana geldi. Köprücük köyünden Yüksekova ilçe merkezine giden Feyzi Taşkın'ın motosikletine arkadan gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan motosikletin sürücüsü Feyzi Taşkın hayatını kaybetti, arkasındaki Muzaffer Çelik ağır yaralandı. Çelik, olay yerine çağırılan ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatırken araç sürücüsü gözaltına alındı.(DHA)FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-04-15 12:35:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.