Hakkari’de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Hakkari'de 2022 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen 2022 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıd,a Hakkari'de devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan hizmetler ele alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.