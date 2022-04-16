Kaymakam Kurt’tan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, köyleri gezerek ihtiyaç sahibi ailelerin sıkıntılarını dinledi.
Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ilçeye bağlı Narlı köyünde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Eyüp Akkaya ile birlikte ailelerin sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Kurt, bu sıkıntıların imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulacağını söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.