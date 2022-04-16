Çukurca Belediyesi’nden bahar temizliği

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte bahar temizliğine başladı.

Çukurca Belediyesi ekipleri havaların ısınması ile birlikte temizlik çalışması başlatarak, cadde ve sokakları yıkadı. Çalışmaları yerinde inceleyen Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, yaptığı kısa açıklamasında, “Cadde ve sokaklarda kış aylarından kalma çamur ve tozları temizlemeye başladık. Ramazan ayında vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı park ve caddelerin temizliğine daha çok önem vererek çalışmalarımıza bundan sonrada devam edeceğiz” dedi.

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