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Kaymakam Turgay, vatandaşın iftar sofrasına misafir oldu

İHA

Kaymakam Turgay, vatandaşın iftar sofrasına misafir oldu

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, Aysal ailesini ziyaret ederek iftar sofralarına misafir oldu.
Kaymakam Muhammet Tugay ve Şemdinli Adliyesinde Hakim Suat Sencer Sarılı, Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden Aysal ailesini ziyaret ederek iftar sofralarına misafir oldu.
Kaymakam Tugay, ailenin okuyan kız çocuklarıyla yakından ilgilenerek öğrencilerin okulları hakkında bilgi aldı.

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