Hakkari Valiliğinden Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan asker için taziye mesajı

Hakkari Valiliği PençeKilit operasyonunda şehit olan Piyade Teğmen Kağan Kanlıkuyu için taziye mesajı yayımladı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki PençeKilit operasyonu kapsamında 1980 Rakım Tepe Bölgesi’nde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roketatar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Kağan Kanlıkuyu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.
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