Nisan ayında 9 metrelik karla mücadele çalışması

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İki Yakalar Göllerbaşı bölgesinde 9 metre karın bulunduğu yolda çalışmalar devam ediyor.

Kardan oluşan tüneller ve 9 metreyi bulan kar kalınlığı karşısında zaman zaman zor anlar yaşayan Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. 4 ayrı iş makinesinin çalıştığı 3 bin 300 rakımlı yolda kar kalınlığının yer yer 9 ile 12 metreyi bulduğu belirtildi.

İl özel idaresi karla mücadele ekipleri, Yüksekova ilçesi İki Yakalar Göllerbaşı bölgesinde karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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