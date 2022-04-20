Hakkari'de kasaplara sıkı denetim

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren kasaplara yönelik sıkı bir denetim başlattı.
Zabıta Müdürü Adil Demir, Veteriner Müdürü Emrullah Kanar, Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi ve beraberindeki ekipler, kasap işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, mikrobiyolojik analizler yaparak etlerin sağlık raporları, taşıma ve muhafaza koşullarını değerlendirdi.
Denetimlerin devam edeceği belirten zabıta müdürlüğü yetkilileri, halkın sağlığı ile oynayanlara kesinlikle izin vermeyeceklerini belirttiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.