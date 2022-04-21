Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu Hakkari'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, bir takım incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım tarafından karşılanan Genel Müdür Topoğlu, Hakkari Gençlik Merkezinde eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Daha sonra Kredi Yurtlar Müdürlüğüne geçen Topoğlu, Hakkari Üniversitesinde eğitim gören ve yurtlarda kalan öğrencileri de ziyaret ederek onlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Öğrencilerin taleplerini dinleyen Topoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının Hakkari iline yaptığı yatırımlar sayesinde artık gençlerin spora yöneldiğini belirtti. Genel Müdür Topoğlu, Hakkari’de birçok spor alanında çok yeterli sporcuların yetişmeye başlamış olmasının ise ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.