Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri füzelerle vuruldu

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Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari)(DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK´ya yönelik başlattığı 'PençeKilit Operasyonu' kapsamında; Hakkari'nin Derecik ilçesinde konuşlu askeri birlikten belirlenen noktalara füze atışları yapıldı.

Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yuvalanan teröristlere yönelik yürütülen 'Pençe-Kilit Operasyonu' kapsamında; Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan bugün de belirlenen hedeflere füze atışları yapıldı. Füze atışları 10 dakika sürdü. İnsansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen PKK hedefleri Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen ve 280 kilometre menzili 'Bora' füzeleriyle vuruldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Abdullah KAYA

2022-04-22 15:50:05



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