Bir aylık ömürleri olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir aylık ömrü olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı.

Hakkari ve Van'da yetişen ters laleler, Yüksekova'da havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Orman Mahallesi´ndeki mezarlıkta boy veren ters laleleri görmek için gelenler bol bol fotoğraf çekti.

Bir aylık ömrü olan ters lalelerin mezarlığa renk kattığını belirten Nadir Kına, "Sadece Hakkari bölgemizde yetişen bu endemik çiçekler, aynı zamanda mezarlığımıza güzle bir renk katıyor. Her yıl nisan ve mayıs aylarında boy veren bu endemik çiçekler, sadece bölgemizde yetişiyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-04-23 09:35:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.