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Yüksekovalı çiftçiler tarla ekimine başladı Çiftçi Yıldırım Geçirgen: “Gerekirse ellerimizle, tırnaklarımızla kazar, yine de bu toprakları ekeriz”

İHA

Yüksekovalı çiftçiler tarla ekimine başladı Çiftçi Yıldırım Geçirgen: “Gerekirse ellerimizle, tırnaklarımızla kazar, yine de bu toprakları ekeriz”

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçiler tarım seferberliği başlattı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de çiftçiler ilkbaharın gelişiyle birlikte tarım alanlarını sürmeye başladı. 2022 yılında Yüksekova’nın tarım bölgesi olacağını söyleyen çiftçiler, bu doğrultuda çalışacaklarını söylediler.
Yıldırım Geçirgen isimli çiftçi, ’’Asla ekmeyi, biçmeyi bırakmayacağız. Elimizden geldikçe bütün toprakları ekeceğiz. Hiçbir çiftçi korkmasın. Gerekirse elimizle, küreklerle kazarız ama yine de ekimden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü tarım bir ülkenin geleceğidir. Onun için geleceğimizi en güzel şekilde sürdüreceğiz. Biz elimizle tırnağımızla kazar yine ekeriz bu toprakları’’ dedi.
Tüm toprakları yeşertmek için çabalayacaklarının altını çizen Ayhan Geçirgen isimli çiftçi de, “Biz toprakların filizlenmesini sağlayacağız. Her gün aynı istekle bu toprakları kazacağız ve asla çöllenmiş bir tarım arazisi bırakmayacağız. Bundan sonra ülkenin kalkınması, şehrin kalkınması ve geleceğimiz için sürmeye devam edeceğiz. Atalarımızdan kalan tüm gelenekleri sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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