Şemdinli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Şemdinli Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan program, ‘Şemdinli'de bahar gençlikle başlar’ projesi çerçevesinde şehir stadında düzenlenen uçurtma etkinliği ile devam etti. Burada konuşan İlçe Kaymakamı Muhammet Tugay, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Tugay, “Bugün burada çok güzel etkinlikler yaparak çocuklarla beraber eğlendik. İlçede başlattığımız ‘Şemdinli’de Bahar Gençlikle başlar‘’ projesinde çok güzel etkinliler yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Programa, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, kurum amirleri. Öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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