Çukurcalı rafting ekibi bölge ikincisi oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 8 ilden 100’e yakın sporcunun katılımıyla ilk kez yapılan rafting yarışmasında Hakkari Çukurca Lisesi bölge ikincisi oldu.



Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Zap suyunda verilen rafting eğitimlerinin verimleri alınmaya başlandı. Nusaybin ilçesinde 8 ilden 100’e yakın sporcunun katılığı rafting yarışmasında Çukurca Lisesi öğrencileri 2 dalda kupa ile dönerken Kız rafting ise yarışmasında bölge birinciliği ve karma takımda da bölge ikinciliği aldı. Sporcular Çukurca Zap rafting ve doğa sporları derneğine bağlı eğitmenler eşliğinde bu başarıya imza attıklarını belirterek yöneticilere teşekkür ettiler.

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