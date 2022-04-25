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Hakkari'de tandır evi ve odunlukta yangın

İHA

Hakkari'de tandır evi ve odunlukta yangın

Hakkari'de tandır evi ile odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede Ramazan akşam saatlerinde Ramazan Kurt'e ait tandır evi ve odunluk içerisinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Odunluk ve tandır evinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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