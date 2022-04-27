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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de 30 milyon Euro'luk projeyle kirlilik son bulacak

İHA

Hakkari’de 30 milyon Euro'luk projeyle kirlilik son bulacak

– Hakkari Belediyesi ve ilçe ile belde belediyeleri tarafından hazırlanan ve il özel idaresinin de ortak olduğu 30 milyon Euro'luk “Entegre Katı Atık Tesisleri” projesiyle çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Açıklamalarda bulunan Çukurca Belediye Başkanı Başkan Ensar Dündar, Avrupa Birliği tarafından onaylanan ve IPA fonlarıyla ortak finansman sağlanarak bir entegre katı atık yönetim projesi hazırladıklarını söyledi. Kentsel ve kırsal alanın tamamına hizmet verilmesini hedeflediklerini belirten Dündar, “Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi, Akçalı ile Bağışlı köyleri arasındaki Beyaztaş mevkiindeki 43 hektarlık bir alanda yapılacak. Yılda 95 bin ton atık bertaraf edilecek.
Bu tesisler elle ayırma yapılmayacak şekilde tam otomatik olarak çalışacak. Tesiste; poşet açıcı, döner elek, elektromanyetik mıknatıs, sarsak elek, otomatik seçme bandı, balistik seperatör, optik ayırıcı, balyalama üniteleri bulundurulacak. Ambalaj atıkların ise geri kazanımı sağlanarak ekonomik girdi sağlanması hedefleniyor. Yüzde 85 Avrupa destekli hibe ile yüzde 6.75 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve yüzde 8.25 ise kurduğumuz ortak birlik tarafından karşılanacaktır. Bu projenin toplam maliyeti 29 milyon 390 bin 605 Euro olup Mart 2023’te faaliyete girecektir. Çukurca vahşi çöp depolama alanı Hakkari merkez vahşi çöp depolama alanına taşınarak yerinde rehabilite edilecek; Şemdinli, Derecik ve Esendere vahşi çöp depolama alanları da Yüksekova vahşi çöp depolama alanına taşınarak yerinde rehabilite edilecektir” dedi.
Başkan Dündar, tıbbi atık sterilizasyon ve kompost tesislerinin de proje bünyesinde mevcut olduğunu söyleyerek, “Daha önceleri tıbbi atık için 200 kilometre uzaklıktaki Van iline gönderilen atıklar, şimdi bu tesiste bertaraf edilecektir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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