Virajı alamayan minibüs takla attı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'nin Derecik ilçesinde virajı alamayan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, DerecikŞemdinli karayolu üzerindeki Öğrencik köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 EV 118 plakalı Ford Max markalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı virajı alamayarak takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.