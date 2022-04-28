Virajı alamayan minibüs takla attı: 2 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde virajı alamayan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, DerecikŞemdinli karayolu üzerindeki Öğrencik köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 EV 118 plakalı Ford Max markalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı virajı alamayarak takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.