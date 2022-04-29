Vali Akbıyık, trafik uygulamasına katıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ramazan bayramı öncesi polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasına katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ramazan bayramı öncesi trafikte emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek için polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasına katıldı. "Bayramınız kemerli olsun" mottosuyla İstiklal Caddesi'nde yapılan uygulamada Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sürücülere ve araçlardaki vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlattı. Bazı sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran Akbıyık, vatandaşlara güzel bir bayram geçirmelerini temenni etti. Uygulama ile ilgili açıklama yapan Vali Akbıyık, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi kentte de kurum ve kuruluşların katılımıyla emniyet kemerine dikkati çekmek için uygulama yapıyoruz. Her bayramda birçok kişinin trafik kazalarında yaralanıp hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalarda emniyet kemerinin yüzde 45 can kayıplarının azalmasını sağlıyor. Yüzde 60 da yaralanmaların azalmasını sağlıyor. Biz de tüm Hakkarililere kemerlerini takmalarını rica ediyoruz. 'Bayramınız kemerli olsun' diyoruz. Başta Hakkarililer olmak üzere tüm Türkiye'nin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum. Hayırlı, huzurlu, kazasız bir bayram diliyorum" diye konuştu.

Uygulamaya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan da katıldı.

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