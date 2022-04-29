Hakkari'de trafik kazası: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HakkariÇukurca karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza HakkariÇukurca karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil havanın yağışlı olmasından dolayı kayarak takla attı. Araçta bulunan 4 kişi Üzümcü köyü sakinleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesi üzerine ambulanslar kaza yerine intikal etti. Yaralılar kaza yerinde ilk müdahale yapılarak Hakkari Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.