Hakkari'de trafik kazası: 4 yaralı

HakkariÇukurca karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza HakkariÇukurca karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil havanın yağışlı olmasından dolayı kayarak takla attı. Araçta bulunan 4 kişi Üzümcü köyü sakinleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesi üzerine ambulanslar kaza yerine intikal etti. Yaralılar kaza yerinde ilk müdahale yapılarak Hakkari Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.