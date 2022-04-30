Hakkarigücü rakip tanımıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücüspor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı takımını 51 yendi.
Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel ve çok sayıda taraftar izledi. Maçın genelinde rakibine üstünlük sağlayan Hakkarigücüspr, konuk takımı 51 yenerek puanını 43'e çıkardı.
Maçın ardından Vali Akbıyık, sahaya inerek Hakkarigücüspor takım oyuncularını ve teknik heyeti tebrik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.